На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работница службы доставки обвинила клиента в домогательствах и сама попала под суд

Американка, обвинившая мужчину в домогательствах, сама попала под суд
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В США работница службы доставки сняла на видео клиента без штанов и сама угодила под следствие. Об этом сообщает Complex.

В октябре 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон, работающая курьером службы доставки DoorDash, опубликовала видео в TikTok, в котором утверждала, что стала жертвой сексуального насилия. По словам девушки, клиент встретил ее со спущенными штанами.

Хендерсон заявила о домогательствах своему работодателю и даже обратилась в полицию, но затем сама стала подозреваемой по делу о незаконном наружном наблюдении и незаконном распространении видеозаписи.

Полиция установила, что рассказ девушки не соответствует действительности. Оказалось, что клиент не приглашал ее в свой дом и обнажился не намеренно.

Правоохранители считают, что девушка без разрешения проникла в дом мужчины и сняла его на камеру, когда он находился в уязвимом состоянии. Теперь американке грозит до восьми лет лишения свободы.

DoorDash деактивировала ее аккаунт за нарушение протоколов безопасности и забанила клиента, которого девушка обвинила в приставаниях.

Ранее мужчину арестовали за публичные приставания к президенту Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами