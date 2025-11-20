Работница службы доставки обвинила клиента в домогательствах и сама попала под суд

Американка, обвинившая мужчину в домогательствах, сама попала под суд

В США работница службы доставки сняла на видео клиента без штанов и сама угодила под следствие. Об этом сообщает Complex.

В октябре 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон, работающая курьером службы доставки DoorDash, опубликовала видео в TikTok, в котором утверждала, что стала жертвой сексуального насилия. По словам девушки, клиент встретил ее со спущенными штанами.

Хендерсон заявила о домогательствах своему работодателю и даже обратилась в полицию, но затем сама стала подозреваемой по делу о незаконном наружном наблюдении и незаконном распространении видеозаписи.

Полиция установила, что рассказ девушки не соответствует действительности. Оказалось, что клиент не приглашал ее в свой дом и обнажился не намеренно.

Правоохранители считают, что девушка без разрешения проникла в дом мужчины и сняла его на камеру, когда он находился в уязвимом состоянии. Теперь американке грозит до восьми лет лишения свободы.

DoorDash деактивировала ее аккаунт за нарушение протоколов безопасности и забанила клиента, которого девушка обвинила в приставаниях.

