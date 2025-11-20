В Ливане задержали самого крупного наркоторговца в стране

В Ливане армия провела операцию, в результате которой был задержан Нух Зайтер, известный как крупнейший наркоторговец страны. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

«Нух Зайтер задержан ливанской армией в Баальбеке в результате проведенной спецоперации», – передает телеканал.

Нух Зайтер известен как один из самых опасных и влиятельных преступников в стране. Он возглавляет крупную сеть, занимающуюся производством и нелегальной торговлей наркотиками в долине Бекаа, расположенной в восточной части Ливана. Долгое время Зайтер успешно избегал ареста благодаря контролю над вооруженными группировками и своему влиянию в регионе.

Некоторые СМИ утверждали, что его деятельность связана с различными политическими силами. Ливанский военный суд ранее заочно приговорил Зайтера к пожизненному заключению за торговлю наркотиками и оружием, а также за участие в вооруженных конфликтах.

