В Ливане задержали самого крупного наркоторговца в стране

Ливанская армия задержала крупнейшего наркоторговца в стране
Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

В Ливане армия провела операцию, в результате которой был задержан Нух Зайтер, известный как крупнейший наркоторговец страны. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

«Нух Зайтер задержан ливанской армией в Баальбеке в результате проведенной спецоперации», – передает телеканал.

Нух Зайтер известен как один из самых опасных и влиятельных преступников в стране. Он возглавляет крупную сеть, занимающуюся производством и нелегальной торговлей наркотиками в долине Бекаа, расположенной в восточной части Ливана. Долгое время Зайтер успешно избегал ареста благодаря контролю над вооруженными группировками и своему влиянию в регионе.

Некоторые СМИ утверждали, что его деятельность связана с различными политическими силами. Ливанский военный суд ранее заочно приговорил Зайтера к пожизненному заключению за торговлю наркотиками и оружием, а также за участие в вооруженных конфликтах.

16 ноября в США звезду YouTube Джека Доэрти арестовали по обвинению в хранении наркотиков.

Ранее автомобиль с оружием и наркотиками остановили на севере Москвы.

