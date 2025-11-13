Суд вынес приговор школьнице, убившей новорожденную дочь

В Пермском крае шестнадцатилетняя мать, задушившая и сбросившая новорожденного ребенка с пятого этажа, получила год ограничения свободы. Об этом сообщает краевой следственный комитет в Telegram-канале.

Доказательства, собранные следователем СО по г. Березники краевого управления СК России, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении несовершеннолетней местной жительницы. Подросток признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как установило следствие, в августе 2025 года девушка самостоятельно родила ребенка женского пола. После этого она совершила убийство новорожденного и выбросила тело в окно. Вскоре прохожие обнаружили младенца и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Во время следствия фигурантка находилась под подпиской о невыезде. После приговора суда она обязана исполнять обязанности, ограничивающие свободу, при этом она продолжит жить в обществе под надзором специализированного государственного органа. В СК сообщили также, что следователем внесены представления в органы профилактики о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

