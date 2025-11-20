Сотрудник полиции насмерть сбил пешехода в Сергиевом Посаде

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде
В подмосковном Сергиевом Посаде полицейский на личном авто наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

В ведомстве отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября в 22.25 около одного из домов на проспекте Красной Армии. 26-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на 45-летнюю женщину и скрылся с места преступления. От полученных травм она скончалась на месте.

В главке пояснили, что полицейские установили и задержали водителя. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, который в момент ДТП находился на личном автомобиле во внеслужебное время.

В главке уточнили, что после служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел и понесет заслуженное наказание.

Все собранные по факту ДТП материалы направлены в следственные органы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии.

