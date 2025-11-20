Во Франции пенсионерка провела 64 часа в коридоре больницы в ожидании помощи

Во Франции 99-летняя женщина с отеком легких провела 64 часа на носилках в коридоре больницы. Внучка пациентки осудила условия госпитализации своей бабушки в посте на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает издание 20 Minutes.

По словам Алин Перше, инцидент произошел в отделении неотложной помощи Университетской больницы Руана. Ее 99-летняя бабушка попала в медучреждение в пятницу, 17 октября, и лишь в понедельник, 20 октября, ей наконец предложили место в гериатрическом отделении.

Как сообщается, пенсионерка с отеком легких ждала своей очереди несколько дней подряд из-за нехватки свободных коек. Внучка женщины заявила, что несмотря ни на что хочет поблагодарить медицинский персонал.

«К нам подходили младшие медсестры и даже менеджер. Они сожалели, что не смогли сделать больше», — отметила француженка.

Она назвала свой пост «криком о помощи, который, ничего не изменит» и не стала уточнять, как ее бабушка чувствует себя в настоящее время.

Руководство Университетской больницы Руана заявило, что в те дни отделение неотложной помощи для взрослых столкнулось с очень большим потоком пациентов (более 250 посещений в день) из-за сезонной эпидемии.

«Эти обстоятельства «привели к необычно длительному ожиданию <...> для пациентов, которым потребовалась госпитализация», – уточнили в клинике.

