На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина откусил соседу ухо из-за долга в 850 рублей

В Баку мужчину осудили после драки, в которой он откусил соседу ухо
true
true
true
close
aleks333/Shutterstock/FOTODOM

В Баку мужчина откусил ухо владельцу продуктового магазина из-за долга. Об этом сообщает издание Oxu.az.

Бакинский суд вынес приговор 41-летнему Джаваду Рустамову, который в октябре прошлого года устроил жестокую драку с Нихадом Алиевым (имена изменены), владельцем магазина на улице Бахруза Кенгерли. Рустамов задолжал ему 18 манатов (849 рублей — прим. ред.) и окончательно вывел бизнесмена из себя, когда припарковался перед его лавкой и начал выкрикивать оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нихад сделал замечание, и между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки Джавад ударил Нихада металлическим предметом и даже откусил часть его уха. Попытки пришить оторванный кусочек в больнице не увенчались успехом. Нихад рассказал, что лечился почти год и сейчас ему нужна дорогостоящая операция.

Джавад пытался помириться с соседом, но Нихад отказался принимать извинения и потребовал сурового наказания для обидчика, а также денежной компенсации. Суд признал Джавада виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и приговорил к 3,5 годам тюрьмы.

Ранее девушка откусила у своего парня часть языка и нижней губы во время поцелуя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами