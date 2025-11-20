Мужчина откусил соседу ухо из-за долга в 850 рублей

В Баку мужчину осудили после драки, в которой он откусил соседу ухо

В Баку мужчина откусил ухо владельцу продуктового магазина из-за долга. Об этом сообщает издание Oxu.az.

Бакинский суд вынес приговор 41-летнему Джаваду Рустамову, который в октябре прошлого года устроил жестокую драку с Нихадом Алиевым (имена изменены), владельцем магазина на улице Бахруза Кенгерли. Рустамов задолжал ему 18 манатов (849 рублей — прим. ред.) и окончательно вывел бизнесмена из себя, когда припарковался перед его лавкой и начал выкрикивать оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нихад сделал замечание, и между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки Джавад ударил Нихада металлическим предметом и даже откусил часть его уха. Попытки пришить оторванный кусочек в больнице не увенчались успехом. Нихад рассказал, что лечился почти год и сейчас ему нужна дорогостоящая операция.

Джавад пытался помириться с соседом, но Нихад отказался принимать извинения и потребовал сурового наказания для обидчика, а также денежной компенсации. Суд признал Джавада виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и приговорил к 3,5 годам тюрьмы.

