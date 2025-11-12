На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка откусила у своего парня часть языка и нижней губы во время поцелуя

В Кыргызстане девушка случайно откусила язык парню на свадьбе
dekazigzag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Кыргызстане 26-летний мужчина попал в больницу после неудачного поцелуя с 18-летней девушкой. Об этом сообщает местное издание Turmush со ссылкой на медиков и МВД республики.

Инцидент произошел 8 ноября с жителем города Манас. Во время близости со своей девушкой он лишился части языка и нижней губы. Пострадавший самостоятельно обратился в Жалал-Абадскую областную больницу с укушенно-рваной раной кончика языка и нижней губы. Медики остановили кровотечение и провели операцию.

«Кровоточащая нижняя часть языка и разорванные участки были ушиты. Состояние больного стабильное, он разговаривает и принимает пищу. Примерно 30% языка и около 40% нижней губы были оторваны. Такое может произойти при укусе или при других обстоятельствах. Как именно произошло и где именно был нанесён укус – это уже установят соответствующие органы», — сообщил хирург Алмаза Абдылдаева.

В пресс-службе УВД Жалал-Абадской начали проверку по факту инцидента. По данным милиции, молодые люди находились в отношениях и в день происшествия вместе были на свадьбе друзей, где употребляли алкоголь. Позже девушка случайно укусила возлюбленного. Установлено, что оба участника происшествия психически здоровы. Проверка продолжается.

Ранее петербуржец едва не лишился полового органа в пьяной ссоре с супругой.

