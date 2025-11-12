Девушка откусила у своего парня часть языка и нижней губы во время поцелуя

В Кыргызстане 26-летний мужчина попал в больницу после неудачного поцелуя с 18-летней девушкой. Об этом сообщает местное издание Turmush со ссылкой на медиков и МВД республики.

Инцидент произошел 8 ноября с жителем города Манас. Во время близости со своей девушкой он лишился части языка и нижней губы. Пострадавший самостоятельно обратился в Жалал-Абадскую областную больницу с укушенно-рваной раной кончика языка и нижней губы. Медики остановили кровотечение и провели операцию.

«Кровоточащая нижняя часть языка и разорванные участки были ушиты. Состояние больного стабильное, он разговаривает и принимает пищу. Примерно 30% языка и около 40% нижней губы были оторваны. Такое может произойти при укусе или при других обстоятельствах. Как именно произошло и где именно был нанесён укус – это уже установят соответствующие органы», — сообщил хирург Алмаза Абдылдаева.

В пресс-службе УВД Жалал-Абадской начали проверку по факту инцидента. По данным милиции, молодые люди находились в отношениях и в день происшествия вместе были на свадьбе друзей, где употребляли алкоголь. Позже девушка случайно укусила возлюбленного. Установлено, что оба участника происшествия психически здоровы. Проверка продолжается.

