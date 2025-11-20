В Госдуме дали советы, как привить ребенку любовь к чтению

Пример читающих родителей очень важен для формирования у ребенка любви к чтению. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, отметив, что приучать детей к книгам нужно с малых лет.

«Приохотить ребенка к чтению с ранних лет — значит обеспечить ему «буст», уникальные преимущества перед мало читающими сверстниками, которые попросту упустят время для формирования важных качеств. Ведь есть вещи, которые необходимо делать на определенном этапе развития. Чтение — это базовый, важнейший навык в современном мире. Если в доме много книг и ребенок растет в читающей семье, он и сам в раннем возрасте потянется к красивым томикам на полках. Малыш видит книги в руках родителей, они любят ему читать, мама, папа и ребенок читают все вместе, разыгрывают сценки из сказок. В уютной, теплой атмосфере, в кругу семьи маленький человек формирует привязанность к чтению. Пример родителей — важных людей для малыша — тоже играет большую роль. Велика вероятность, что он повторит этот паттерн», — сказал он.

Толмачев подчеркнул, что лучше всего для чтения подходят книги русских и советских авторов, которые поднимали в своих произведениях темы, интересные детям и подросткам.

«Начинаем с малого: конечно, первые книги — это сказки и стишки. Есть книги для чтения взрослыми детям, для совместного чтения и, наконец, первые книги для самостоятельного чтения. Родители, переходя от одного вида к другому, сами могут понять и оценить, что малыш готов приниматься за чтение сам. Как правило, от наблюдения и повторения за старшими он переходит к самостоятельным попыткам читать вслух. Золотой фонд чтения в этом возрасте — русские народные сказки, поэтические произведения классиков для детей. Младшим школьникам интересны книги о животных, далеких странах, технике. Кто в детстве не проходил этап увлечения динозаврами, сокровищами Древнего мира, пиратами и космонавтикой? В центре внимания ребят, которые учатся в средней школе, — человек. Дружба, первая любовь, соперничество. И здесь снова на помощь приходят наши классики. Русская и советская литература — это энциклопедия человеческих взаимоотношений, и подростковые годы самое время в нее погружаться. Старшеклассникам нужны сложные темы для размышления, тренировки принятия решений и выбора стороны. Пора браться за философские темы, бытийные вопросы и современную литературу, развивать независимость суждений и художественный вкус», — добавил он.

Депутат посоветовал родителям не давить на детей, а подбирать соответствующую их возрасту интересную литературу.

«Родители понимают, что чтение важно, но не знают, как заинтересовать малыша книжками. Конкуренцию этому занятию составляют разнообразные гаджеты. Да, есть те, кто будет ограничен мельканием картинок на экране, но как только ребенок поймет, что может его воображение, что оно в миллионы раз ярче и круче мультфильмов и простеньких игр, он уже никогда не откажется от книги. Задача родителей — не давить, не заставлять читать условные пять, десять, двадцать страниц. Нужно грамотно подбирать соответствующие возрасту, интересные книги, и тогда эффект будет максимальным», — заключил он.

