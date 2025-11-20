На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как совершить максимально выгодные покупки в месяц распродаж

Эксперт Ефимочкин: совершить выгодную покупку поможет предварительный анализ
Depositphotos

В сезон распродаж можно приобрети товары по самым выгодным ценам поможет расчетливых подход к шопингу и предварительный анализ всех предложений. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Эксперт объяснил, что залогом успешного шопинга является предварительный анализ. Сейчас каждый покупатель может воспользоваться современными технологиями, чтобы отслеживать стоимость нужных товаров с помощью специальных приложений. Специалист порекомендовал приступить к анализу предложений еще за одну или две недели до старта распродажи.

По словам специалиста, частью грамотной стратегии покупателя также является выбор способа оплаты. Он объяснил, что можно комбинировать скидки магазинов с промокодами и кешбеками, при этом некоторые сервисы могут начислить в два раза больше бонусов — от банка и от платежной платформы.

Помимо этого, немаловажную роль играет выбор площадки и условия доставки товаров. Ефимочкин объяснил, что крупные маркетплейсы не всегда торгуют по самым выгодным ценам, а специализированные магазины могут предложить более хорошие условия, выделив купоны на дальнейшую покупку или подарок. А стоимость доставки порой может сделать покупку менее выгодной, поэтому эксперт посоветовал отдавать предпочтение пунктам самовывоза или выполнением условий для бесплатной доставки.

Ранее были названы новые схемы обмана покупателей в сезон распродаж.

