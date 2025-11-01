На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США 6-летний школьник несколько раз выстрелил в учительницу

Mirror: в США 6-летний школьник выстрелил в учительницу из пистолета
Shutterstock/FOTODOM

В США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в свою учительницу из пистолета, пишет Mirror.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Учительница в начальной школе Эбби Цвернер получила ранение в руку и грудь, повредив легкое. Несмотря на травмы, женщина успела вывести остальных учеников из класса, прежде чем потеряла сознание.

Женщина перенесла шесть операций и провела почти две недели в больнице. Пуля до сих пор находится в ее груди, она потеряла возможность пользоваться левой рукой и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Цвернер больше не работает в школе и подала иск на $40 млн против бывшей помощницы директора Эбони Паркер.

По словам адвоката Дианы Тоскано, руководство школы было неоднократно предупреждено, что ученик мог быть вооружен, однако Паркер не предприняла никаких действий — не осмотрела вещи ребенка, не вызвала полицию и не вывела его из класса.

Мать стрелявшего, 26-летняя Дежа Тейлор, приговорена к четырем годам тюрьмы за халатное обращение с ребёнком и незаконное хранение оружия. По данным следствия, мальчик достал пистолет из сумки матери, которая хранилась на комоде в их доме.

Ранее женщина получила срок из-за мальчика, который выстрелил из ее пистолета в другого ребенка.

