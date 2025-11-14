UPI: в Германии корова сбежала с убоя и была найдена среди стада овец

Корова сбежала с убоя и присоединилась к стаду овец в Германии, пишет UPI.

В федеральной земле Гессен корова по кличке Мюкке сумела сбежать во время транспортировки на убой и более десяти недель провела в лесу. Животное было обнаружено в стаде примерно из 200 овец, среди которых оно успело обосноваться.

По словам пастуха Альфонса Гимбера, корова быстро адаптировалась к новым «соседям».

«Она обнюхала овец, смешалась с ними и, кажется, чувствует себя как дома — теперь она ведет себя почти как овца. За все годы работы я никогда не видел ничего подобного», — рассказал он.

Когда овец перегнали на другое пастбище, Мюкке осталась одна. После поимки ее планировали вернуть владельцу, однако фермер согласился передать животное Ассоциации защиты животных Рюссельхайма.

«Пусть ее будущее будет наполнено счастьем, заботой и спокойной жизнью», — отмечают зоозащитники.

