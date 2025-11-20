На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени стартовали региональные дни форума «Малая родина – сила России»

Третий день форума «Малая родина – сила России» объединил 350 участников
Пресс-служба форума «Малая родина – сила России»

В Тюмени открылся третий региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», сообщили организаторы.

Темой обсуждения стала «Урбанистика и архитектура: создавая будущее». Мероприятие объединило 350 участников: представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совфеда, Госдумы, бизнес-сообщества, общественных организаций и ведущих экспертов.

Участники обсудили стратегию архитектурного развития, новые правила градостроительства, цифровую и инклюзивную среду, а также баланс между сохранением исторического наследия и развитием городской инфраструктуры. Особое внимание уделяется современным тенденциям и инновационным подходам к формированию комфортной городской среды.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион долгие годы занимает лидирующие позиции в жилищном строительстве, возведении инфраструктуры и внедрении технологий городской жизни.

«Радует, что тюменские девелоперы не просто строят квадратные метры, а создают комфортную городскую среду со всей необходимой инфраструктурой. Ведь современные города развиваются вокруг потребностей человека. Главным принципом становится активное вовлечение жителей в развитие городской инфраструктуры», — подчеркнул он.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев сообщил, что в регионе одновременно проходят региональный день форума и «Школа мэров». Он также отметил присутствие участников программы «Время героев».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что лидерство Тюменской области в урбанистике и архитектуре стало ключевым при выборе места проведения.

Глава Тюмени Максим Афанасьев выступил на мастер-лекции «Стратегия архитектурного развития: российский подход к формированию современной среды».

«Именно тюменцы для Тюмени формируют настоящее и будущее. Это наши выпускники, которые прошли школу мэров», — отметил.

В рамках деловой программы участники форума приняли участие в визионерских лекциях, мастер-классах, панельных дискуссиях и мастерской муниципальных практик. 19 октября они посетили выездные площадки, где ознакомились с передовыми проектами администрации Тюмени.

