Психолог объяснила, какие отношения самые стабильные

Самые стабильные союзы в нынешнее время — это зачастую те, где финансовый вопрос стоит не на первом месте, и оба партнера находятся в одинаковых материальных условиях. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог Дарья Сальникова.

«Все просто: исчезает почва для потребительства. Женщина начинает смотреть [на мужчину] не как на источник решения всех своих проблем, а как на человека. В таких отношениях оба партнера обретают невероятную свободу и уверенность. Мужчина уверен, что его партнерша — это не материальная обуза, а равноценный партнер», — объяснила специалист.

В таких отношениях люди могут позволить себе заболеть, уволиться, — и это не станет катастрофой, добавила она.

Недавно британские психологи выяснили, что наличие домашнего животного рядом может усиливать положительные эмоции во время общения с близким человеком. Исследователи обнаружили, что в присутствии питомца люди чаще улыбаются и смеются — особенно если речь идет о романтических парах. Причем эффект сохранялся даже после того, как животное покидало помещение.

