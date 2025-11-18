На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог посоветовал россиянам не замалчивать конфликты

Психолог Чернышов: иногда важно вступить в конфликт, а не замалчивать его
В российском обществе глубоко укоренена культура замалчивания проблем и подавления конфликтов, однако во многих ситуациях важнее озвучивать вопросы и выяснять отношения, считает HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», психолог Дмитрий Чернышов. Подобные ситуации встречаются как в личных отношениях, так и в рабочих коллективах, объяснил он в беседе с 360.ru.

Компромиссы, которые достигаются путем замалчивания и игнорирования проблем, больше напоминают капитуляцию и могут привести к серьезным последствиям, предупредил специалист. Так, в семье это может привести к физическому, психологическому насилию, жестокому обращению, а коллективах, классах – буллингу.

Еще один случай опасного замалчивания – это системные нарушения, которые, к примеру, могут допускаться на производстве, в медицине и в других сферах. В таких случаях создается прямая угроза жизни и здоровью людей, причем часто окружающие, знающие об этом, также предпочитают не начинать конфликт.

«Боязнь показать себя доносчиком или вступить в конфликт с руководством приводит к техногенным катастрофам, массовым отравлениям и другим трагедиям, которых можно было избежать, — подчеркнул Чернышов. — Эскалация в виде официального заявления, обращения в контролирующие органы — это не скандал, а гражданский долг».

Психолог посоветовал стараться сделать так, чтобы эскалация конфликта привела не к разрушительному итогу, а к конструктивному диалогу и решению проблемы. Для этого, по его мнению, важно сформулировать конкретный запрос, решить, ради чего затевается ссора, какую проблему больше нельзя игнорировать. Далее следует назвать вещи своими именами – заявить, что то или иное поведение выходит за рамки, является опасным, неприемлемым. Затем нужно назвать пути решения, предложить варианты разрешения ситуации.

Психолог подчеркнул, что молчание в некоторых случаях может сделать человека соучастником какого-то зла или стать прикрытием для равнодушия. Поэтому важно различать тактичное молчание и ситуации, когда эскалация конфликта – это личный и гражданский долг, заключил он.

До этого директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной заявил, что конфликты на рабочем месте могут стать полезным инструментом по ускорению развития компании «через боль и вскрытие правды». По его мнению, постоянное подавление правды в отношениях между сотрудниками в конечном итоге грозит эмоциональным взрывом, тогда как при грамотном подходе потенциально конфликтная ситуация может стать трамплином к новым достижениям.

Ранее психолог раскрыла пользу ассертивности для предотвращения конфликтов.

