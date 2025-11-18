Ученые назвали неочевидный способ улучшить отношения в паре

Наличие домашнего животного рядом может усиливать положительные эмоции во время общения с близким человеком. К такому выводу пришли британские психологи. Исследователи обнаружили, что в присутствии питомца люди чаще улыбаются и смеются — особенно если речь идет о романтических парах. Причем эффект сохранялся даже после того, как животное покидало помещение. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Предыдущие работы о влиянии домашних животных на психическое состояние давали противоречивые результаты: одни фиксировали улучшение настроения и повышение удовлетворенности жизнью, другие — не находили никакого эффекта. Авторы новой работы предполагают, что дело может быть не в самом факте владения животным, а в том, как питомец включен в социальные взаимодействия.

Команда под руководством Эдже Берен Барклам из Королевского университета Лондона пригласила 164 добровольцев: 37 пар и 45 дуэтов друзей. Часть участников владела собаками или кошками, часть — нет. В процессе эксперимента некоторые приносили своих питомцев, другие взаимодействовали с большой мягкой игрушкой-собакой — это позволило отделить эффект реального животного от реакции на объект, создающий иллюзию присутствия питомца.

Каждая пара проходила три коротких сессии: свободное общение без животного, затем взаимодействие с питомцем или игрушкой, затем — снова общение без каких-либо объектов. В комнате были установлены незаметные камеры, а анализ видео проводился по стандартизированной методике оценки позитивных проявлений — улыбок, смеха и других выражений эмоций.

Ученые увидели, что реальное животное значительно усиливало выраженность позитивных эмоций. Причем у романтических пар эффект сохранялся и после ухода питомца — в третьей сессии они продолжали улыбаться чаще, чем пары, взаимодействовавшие с игрушкой. У друзей такого «пост-эффекта» не наблюдалось: их эмоциональный уровень возвращался к исходному после выхода животного.

Это может означать, что питомцы действуют как мягкий эмоциональный катализатор — сближают партнеров, создают более теплую атмосферу общения и снижают напряжение.

«Мы видим, что животные могут позитивно влиять на социальные взаимодействия людей, и этот эффект может сохраняться даже без физического присутствия питомца — за счет мыслей и чувств, связанных с ним», — отметил Барклам.

По мнению авторов, результаты могут подтолкнуть пары проводить больше времени вместе в присутствии домашних животных — если, конечно, у партнеров есть желание и возможность заботиться о питомце.

