СК начал проверку по факту происшествия с лифтом в кубанской многоэтажке

СК начал проверку по факту происшествия с лифтом в краснодарской многоэтажке
Telegram-канал «ТК Краснодар»

Правоохранительные органы начали проверку после инцидента в краснодарской многоэтажке. Об этом сообщила в пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслова следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара по данному факту была организована доследственная проверка», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ЖК на улице Даниила Смоляна. Женщина с собакой зашла в лифт на шестом этаже и собиралась ехать вниз, когда кабина внезапно пролетела четыре этажа и остановилась. Из лифта жительнице и ее питомцу помогли выбраться спасатели.

На ситуацию отреагировали в полиции. Сотрудники МВД инициировали проверку, во время которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее Ранее в Воронеже трехлетний мальчик упал в шахту лифта в жилом доме.

