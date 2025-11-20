В Госдуму внесли законопроект, дополняющий официальное описание герба России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату Федерального собрания — парламента России был внесен законопроект, дополняющий официальное описание герба РФ и закрепляющий в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера Госдумы, в парламент поступают обращения, касающиеся случаев размещения в публичном пространстве изображений государственной символики, на которых кресты либо отсутствуют, либо заменены другими элементами.

«Чаще всего речь идет о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности... Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории», — сказал Володин.

По словмм председателя Госдумы, в июле был принят федеральный закон, закрепляющий, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что это явление в рекламе, иллюстрациях, символике на одежде и в реальности даже обрело свое название — «крестопад». Парламентарий привел в пример эмблему министерства спорта России, где религиозный символ заменен «на какие-то ромбы». Политик также вспомнил, что в Оренбургском президентском кадетском училище с ограждения «вообще спилили кресты».

Ранее Вологодская епархия не увидела проблем из-за отсутствия крестов на городских стелах.