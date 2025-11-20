Калининградке вынесли приговор за издевательства над бывшей свекровью

В Калининграде женщина регулярно избивала бывшую свекровь и прижимала ее дверью

Жительница Калининграда истязала свою свекровь и поплатилась. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Бытовые конфликты между потерпевшей и обвиняемой регулярно происходили в 2023-2024 годах в коммунальной квартире на улице Батальной в Калининграде.

Как установил суд, 46-летняя женщина систематически издевалась матерью своего бывшего супруга: прижимала ее дверью, наносила удары и толкала. В результате этого пенсионерка получила телесные повреждения.

Подсудимую уже привлекали к административной и уголовной ответственности за нанесение побоев свекрови, но своей вины она так и не признала. Суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года ограничения свободы со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

