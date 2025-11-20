На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выявить дефицит витаминов в организме

Специалист Ермолаева: анализ крови поможет выявить дефицит витаминов
Depositphotos

Чтобы выявить дефицит витаминов в организме, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, который покажет снижение уровня гемоглобина и эритроцитов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева.

«Это может быть признаком дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Если данные показатели ниже нормы, то следует сделать анализ на конкретные микроэлементы — железо, кальций, магний. Анализ на витамин D определит, нет ли дефицита этого важнейшего элемента», — объяснила специалист.

Анализ на витамин C можно сделать тем, кто страдает кровоточивостью десен, медленным заживлением ран и порезов, снижением общего иммунитета, добавила она.

Недавно ученые БФУ им. Канта доказали связь между дефицитом витамина D и психоэмоциональным состоянием студентов. Оказалось, что риски весенней депрессии и тревоги напрямую связаны с нехваткой витамина.

Ранее россиянам рассказали, дефицит какого витамина приводит к ожирению.

