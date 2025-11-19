Доказана связь сезонной депрессии с нехваткой витамина D

Ученые БФУ им. Канта доказали связь между дефицитом витамина D и психоэмоциональным состоянием студентов. Оказалось, что риски весенней депрессии и тревоги напрямую связаны с нехваткой витамина, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Весной у студентов диагностируется в два раза больше случаев тревоги и депрессии по сравнению с осенним периодом. Концентрация витамина D в крови весной снижается в 1,9 раза. Выраженный дефицит витамина D весной выявляется у 47,9% студентов (против 5% осенью). При оптимальном уровне витамина D риск развития тревожно-депрессивных состояний значительно ниже.

В исследовании приняли участие 194 студента с первого по пятый курсы БФУ им. И. Канта, которые прошли комплексное обследование, включающее измерение уровня витамина D в крови и оценку психоэмоционального состояния.

Авторы работы отмечают, что исследование впервые на региональном уровне показало сезонную динамику взаимосвязи между уровнем витамина D и психоэмоциональным состоянием студентов.

«Мы рекомендуем проводить регулярный биохимический скрининг для выявления дефицита витамина D и его своевременной коррекции. Полученные результаты подчеркивают важность контроля уровня витамина D для поддержания психоэмоционального здоровья студентов и их успешной учебной деятельности», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, кандидат медицинских наук, доцент Высшей школы медицины БФУ им. Канта Андрей Тарасов.

В будущем результаты работы будут использованы для разработки комплексных программ по поддержанию здоровья студенческой молодежи.

