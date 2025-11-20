На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину отправили в тюрьму только после 34-го ареста подряд

El Caso: в Испании мигранта посадили в тюрьму после 34-го ареста
true
true
true
close
Depositphotos

Мужчину в Испании отправили в тюрьму только после 34-го ареста подряд, пишет El Caso.

20-летний уроженец Марокко, проживающий в испанском Л'Оспиталет-де-Льобрегат, в течение всего года регулярно попадал в полицейский участок. Он неоднократно совершал кражи из автомобилей, проводил ночь в камере, а затем снова выходил на свободу после предъявления обвинений. Только за 2025 год у него накопилось 33 ареста. Однако после 34-го его все же посадили за решетку.

По данным полиции, мужчина специализировался на вскрытии автомобилей, разбивая стекла и забирая все, что находилось внутри. Городом его постоянных вылазок был Эсплугес-де-Льобрегат. В ночь на 18 ноября около часа ночи патрульные заметили, как он разбивает окно очередной машины, и задержали его с поличным. Полицейским не пришлось долго устанавливать личность нарушителя — они уже хорошо знали его из-за многочисленных предыдущих задержаний.

После ареста мужчина, как и прежде, провел ночь в участке и на следующий день был доставлен в суд. Однако на этот раз решение магистрата изменило ход дела. С учетом 33-х задержаний за одиннадцать месяцев и трех дополнительных записей за 2024 год было решено поместить рецидивиста под стражу.

Ранее в Испании мигрант почти неделю удерживал женщину дома и насиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами