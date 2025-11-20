Мужчину отправили в тюрьму только после 34-го ареста подряд

Мужчину в Испании отправили в тюрьму только после 34-го ареста подряд, пишет El Caso.

20-летний уроженец Марокко, проживающий в испанском Л'Оспиталет-де-Льобрегат, в течение всего года регулярно попадал в полицейский участок. Он неоднократно совершал кражи из автомобилей, проводил ночь в камере, а затем снова выходил на свободу после предъявления обвинений. Только за 2025 год у него накопилось 33 ареста. Однако после 34-го его все же посадили за решетку.

По данным полиции, мужчина специализировался на вскрытии автомобилей, разбивая стекла и забирая все, что находилось внутри. Городом его постоянных вылазок был Эсплугес-де-Льобрегат. В ночь на 18 ноября около часа ночи патрульные заметили, как он разбивает окно очередной машины, и задержали его с поличным. Полицейским не пришлось долго устанавливать личность нарушителя — они уже хорошо знали его из-за многочисленных предыдущих задержаний.

После ареста мужчина, как и прежде, провел ночь в участке и на следующий день был доставлен в суд. Однако на этот раз решение магистрата изменило ход дела. С учетом 33-х задержаний за одиннадцать месяцев и трех дополнительных записей за 2024 год было решено поместить рецидивиста под стражу.

