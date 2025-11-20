Известному телеэксперту Якову Кедми стало плохо с сердцем в Москве

Известному телеэксперту и бывшему дипломату Якову Кедми потребовалась медицинская помощь после того, как ему стало плохо с сердцем в номере московской гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Кедми самостоятельно вызвал врачей, когда почувствовал себя плохо. Прибывшим медикам он жаловался на боли в груди. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Яков Кедми (урожденный Яков Казаков) — израильский государственный деятель в прошлом. В 1969 году он репатриировался в Израиль, где принял участие в Войне Судного дня, служа в одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Эхудом Бараком. Карьеру дипломата Кедми строил в «русском отделе» МИД Израиля, а с 1992 по 1999 год возглавлял службу «Натив», занимавшуюся связями с евреями СССР и постсоветского пространства. С 2010-х годов он стал частым гостем на российском телевидении, регулярно участвуя в политических ток-шоу. В феврале 2023 года Евросоюз ввел против Кедми персональные санкции за «распространение пророссийской пропаганды».

