Россиянин жестоко избил друга из-за банки тушенки

В Курской области житель Тимского района предстанет перед судом по обвинению в нападении на друга и угрозе расправой. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы области.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим разгорелся конфликт на фоне совместного распития спиртного. Первый обвинил второго в том, что накануне он взял без разрешения банку тушенки и не вернул. Потерпевший обвинение в краже отрицал, чем спровоцировал приятеля на агрессию.

«Разозлившийся обвиняемый нанес мужчине два удара обухом топора в теменную область головы, после чего подставил лезвие ножа к шее и стал угрожать», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшему удалось сбежать, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи квалифицировали полученные повреждения как легкий вред здоровью.

