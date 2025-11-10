Депутаты предложили сделать номера ОМС и СНИЛС как у телефона

Госдума предлагает сделать номера ОМС и СНИЛС как у телефона

Номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) могут сделать такими же, как телефонный. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», передает РИА Новости.

«Считаем целесообразным предложить модернизировать действующую систему идентификации, предоставив гражданам право по своему желанию использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС и (или) номера полиса ОМС», — говорится в письме, которое парламентарии направили в кабмин.

Предполагается, что нововведение позволит россиянам всегда иметь «под рукой» номера документов и легко их запоминать.

В августе в Госдуме предложили включить данные СНИЛС в паспорта россиян, чтобы избежать путаницы и избавить граждан от лишних бюрократических проволочек.

Автор инициативы напомнил, что сейчас в паспорт вносятся данные о заграничном паспорте, постановке на воинский учет, группе крови, детях, семейном положении и постоянной регистрации, и задался вопросом, почему бы не добавить в документ страховой номер индивидуального лицевого счета, который не меняется.

Ранее сообщалось, что в России расширят перечень бесплатных медицинских услуг.