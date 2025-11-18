На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехлапый пес, которого хотели усыпить, стал звездой спецназа

SCMP: в Китае звездой спецназа стал трехлапый пес, которого хотели усыпить
true
true
true
close
Weibo

Трехлапый бельгийский малинуа по кличке Бартон, которого когда-то рекомендовали усыпить из-за врожденного дефекта, стал звездой спецназа в Китае, пишет South China Morning Post.

Бартон родился в июне 2019 года в приюте при Специальном подразделении Бюро общественной безопасности уезда Сичуань. Несмотря на выдающуюся родословную, щенок появился на свет с дефектом левой передней лапы, что ограничивало его подвижность. Ветеринары рекомендовали усыпление.

Щенка попытались пристроить в семью, однако активный характер и сильные рабочие инстинкты породы сделали его чрезмерно энергичным и агрессивным, и вскоре он был возвращен обратно. В подразделении Бартон часто наблюдал за тренировками служебных собак и проявлял живой интерес к занятиям.

Этим заинтересовался 46-летний кинолог Ли Сяодун, ветеран службы с 24-летним стажем. Ли сам перенес тяжелую травму ноги в 2016 году и передвигался на инвалидной коляске или костылях. Он решил дать Бартону шанс и начал его тренировать.

По словам Ли, собака часто теряла равновесие и получала травмы, но демонстрировала исключительные качества: мощный укус, высокую стрессоустойчивость и бесстрашие при работе с «подозреваемыми» на тренировках. В поиске опасных предметов Бартон быстро и точно находил цель, не проявляя колебаний.

В июле 2021 года, в возрасте двух лет, Бартон успешно сдал сертификационный экзамен и стал полицейской собакой по борьбе с беспорядками. Чтобы снизить нагрузку на его походку, тренер изготовил специальный ремень, и во время операций часто носил Бартона на спине — при этом собака оставалась максимально внимательной и собранной.

История Бартона вызвала широкий отклик в китайских соцсетях. Пользователи писали, что были растроганы силой и настойчивостью собаки, называя пса «потрясающим» и «примером жизненной энергии».

Ранее в Китае толстая собака выжила в ДТП благодаря лишнему весу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами