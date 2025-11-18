Трехлапый пес, которого хотели усыпить, стал звездой спецназа

Трехлапый бельгийский малинуа по кличке Бартон, которого когда-то рекомендовали усыпить из-за врожденного дефекта, стал звездой спецназа в Китае, пишет South China Morning Post.

Бартон родился в июне 2019 года в приюте при Специальном подразделении Бюро общественной безопасности уезда Сичуань. Несмотря на выдающуюся родословную, щенок появился на свет с дефектом левой передней лапы, что ограничивало его подвижность. Ветеринары рекомендовали усыпление.

Щенка попытались пристроить в семью, однако активный характер и сильные рабочие инстинкты породы сделали его чрезмерно энергичным и агрессивным, и вскоре он был возвращен обратно. В подразделении Бартон часто наблюдал за тренировками служебных собак и проявлял живой интерес к занятиям.

Этим заинтересовался 46-летний кинолог Ли Сяодун, ветеран службы с 24-летним стажем. Ли сам перенес тяжелую травму ноги в 2016 году и передвигался на инвалидной коляске или костылях. Он решил дать Бартону шанс и начал его тренировать.

По словам Ли, собака часто теряла равновесие и получала травмы, но демонстрировала исключительные качества: мощный укус, высокую стрессоустойчивость и бесстрашие при работе с «подозреваемыми» на тренировках. В поиске опасных предметов Бартон быстро и точно находил цель, не проявляя колебаний.

В июле 2021 года, в возрасте двух лет, Бартон успешно сдал сертификационный экзамен и стал полицейской собакой по борьбе с беспорядками. Чтобы снизить нагрузку на его походку, тренер изготовил специальный ремень, и во время операций часто носил Бартона на спине — при этом собака оставалась максимально внимательной и собранной.

История Бартона вызвала широкий отклик в китайских соцсетях. Пользователи писали, что были растроганы силой и настойчивостью собаки, называя пса «потрясающим» и «примером жизненной энергии».

Ранее в Китае толстая собака выжила в ДТП благодаря лишнему весу.