Россиянин одним ударом разорвал девушке селезенку после конфликта

В Череповце мужчина одни ударом разорвал девушке селезенку во время конфликта
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Череповце прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего горожанина, который напал на девушку. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года мужчина в ходе конфликта с подругой, с которой на тот момент состоял в романтических отношениях, ударил ее рукой в живот после того, как девушка заявила о расставании.

«В результате потерпевшей была причинена тупая травма живота с разрывом селезенки», — уточнили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Вскоре дело рассмотрит Череповецкий городской суд. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Курске подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания.

