В Госдуме пообещали, что резкого роста цен на гостиницы горнолыжных курортов не будет

Цены на гостиницы горнолыжных курортов России не вырастут резко в сезон 2026 года, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«В ближайшей перспективе мы не предвидим резкого роста цен на размещение в гостиницах. В отличие от авиабилетов, которые подорожали на 10% цены на отели и гостиницы возросли лишь на 3–4%. Заполняемость средств размещения прогнозируется ко второй половине декабря», — подчеркнул депутат.

Он также не ожидает спада турпотока на горнолыжные курорты в сезон 2026 года.

Количество туристов, посетивших горнолыжные курорты России за сезон 2025 года (с декабря 2024-го по апрель 2025 года) выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Статистика показывает, что спрос на новогодние туры в горы растет. На фоне удорожания авиабилетов и поездок за рубеж все больше граждан предпочитают путешествия внутри страны. Самым популярным у туристов остаются горнолыжные центры Сочи, по данным туроператоров, их доля в структуре бронирований горных курортов на текущий момент составляет порядка 35%, затем следуют Архыз, Домбай, Шерегеш, Абзаково и Банное. Краснодарский край является самым популярным и развитым регионом для горнолыжного спорта в России», — отметил Кривоносов.

По его словам, важную роль в посещаемости курортов играет их транспортная доступность: аэропорт Сочи находится вблизи Красной Поляны, люди без труда могут добраться до горнолыжных трасс на современной и комфортной электричке из города всего за 1 час. На самих курортах создана вся необходимая инфраструктура для туристов и спортсменов — трассы, фуникулеры, средства размещения, магазины, уточнил Кривоносов.

По его словам, единственное, что может отразиться на посещаемости горнолыжных трасс, — погода, однако в последние годы снежный покров и метеоусловия позволяли туристам и спортсменам без труда кататься на склонах Красной Поляны до самого мая.

Со своей стороны депутат обещал осуществлять парламентский контроль за работой горнолыжных трасс. По мнению Кривоносова, важно, чтобы на них не выдавалось ски-пассов больше, чем позволяет их пропускная способность, во избежание образования очередей на подъемники и разочарования туристов.

Ранее россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на новогодних каникулах.