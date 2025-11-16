На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каждый пятый россиянин мечтает побывать в Японии

Туту: каждый пять россиянин хотел бы побывать в Японии
Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Россияне включили Японию в топ желанных направлений, выяснил сервис путешествий Туту. За десять месяцев 2025 года спрос на перелеты и отели увеличился втрое.

Чаще всего путешествия в Японию совершают из Москвы и Санкт-Петербурга, а самое популярное время для визита — сезон цветения сакуры. При этом потратить на поездку респонденты готовы 160 тысяч рублей на человека.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, 20% опрошенных россиян мечтают побывать в Японии. В целом страны Восточной Азии входят в тройку желанных направлений: туда хотят поехать 36% респондентов. Впереди только Европа (40%) и Юго-Восточная Азия (37%). Среди тех, кто хочет посетить Восточную Азию, 58% выбирают именно Японию.

Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту:

«По данным Туту, в январе-октябре 2025 года спрос россиян на перелеты и бронирование жилья в Японии вырос в три раза. Направление востребовано у соло-путешественников (46%) и пар (43%). Большинство посещают Токио и Осаку, а чаще других в Страну восходящего солнца отправляются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На такую поездку с учетом дороги, питания, проживания и развлечений респонденты готовы выделить 160 тысяч рублей на человека. Дополнительным драйвером роста спроса на поездки в Японию может стать запуск прямых рейсов. Это сократит время в пути почти вдвое, а перелеты могут стать дешевле».

Пики спроса перелетов в Японию совпадают с сезонами цветения сакуры (март-апрель) и красных кленов (октябрь-декабрь). Именно сакура привлекает больше всего путешественников: весеннюю поездку выбирают 53% опрошенных, чтобы полюбоваться розовыми цветами и бутонами.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще отдыхать в Азии.

