В российском регионе захотели продавать топливо по паспорту

Прокуратура Ростовской области призвала установить паспортный контроль при покупке бензина и дизельного топлива. Соответствующая инициатива размещена на сайте правительства Ростовской области.

Согласно документу, ограничения планируется ввести на АЗС с круглосуточной работой персонала. Для проверки личности нужно будет предоставить водительское удостоверение или паспорт гражданина России. На автоматических заправках проверка документов может осуществляться дистанционным способом, посредством имеющихся на АЗС средств аудио и видео связи.

В случае утверждения законопроекта новые нормативы вступят в силу 1 марта следующего года.

В ведомстве объясняют эту меру необходимостью пресечь продажу топлива несовершеннолетним лицам, которые не имеют водительского удостоверения. Это, по мнению властей, должно положительно сказаться на безопасности на дорогах.

Речь идет о несовершеннолетних, покупающих бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов, а после провоцирующих аварии. Эти устройства не относятся к транспортным средствам. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, но подростки нарушают запрет, создавая угрозу другим участникам движения.

Ранее российский школьник получил ожоги, разжигая печь бензином.