Десятки человек пострадали в результате столкновения поездов в Чехии

Idnes: в Чехии при столкновении поездов десятки человек получили ранения

На линии чешской железной дороги Зливи — Дивчице в районе Ческе-Будеёвице произошло лобовое столкновение экспресса и пассажирского поезда. В итоге было госпитализировано четыре человека с тяжелыми травмами, передает Idnes.cz.

«Четыре пассажира получили серьезные травмы, девять — травмы средней тяжести. Наиболее распространёнными травмами были травмы конечностей, внутренних органов и черепно-мозговые травмы», — рассказал руководитель спасательных служб Южной Богемии Якуб Ян Гаек сообщил.

Сообщение о ЧП поступило в оперативный центр экстренных служб в 6:19 утра. На место происшествия прибыли все подразделения экстренных служб. Как отмечает чешское издание, с первых минут стало ясно, что пострадавших будет много, поэтому на место происшествия были направлены 13 наземных бригад спасателей и санитарная авиация.

Как отмечается, в общей сложности спасатели оказали помощь 47 пострадавшим. Движение на линии остановлено. Согласно предварительным данным следствия, экспресс проехал на красный свет. Полиция возбудила уголовное дело по статье о совершении по неосторожности общественного опасного преступления.

Ранее в Чехии около 20 пассажирских поездов вынужденно встали из-за кражи кабелей.