На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десятки поездов встали в Чехии из-за кражи кабелей

В Чехии около 20 пассажирских поездов вынужденно встали из-за кражи кабелей
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке Чехии из-за кражи кабеля систем управления движения вынужденно остановились около 20 пассажирских поездов. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 ноября на участке железной дороги Оломоуц-Острава. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Управления железных дорог Мартин Кавка, передает РИА Новости.

По его словам, остановка около 20 пассажирских поездов в обоих направлениях произошла в районе станции Липник-над-Бечвоу.

«Речь идет о весьма оживленном участке между краевыми центрами Острава и Оломоуц. Часть поездов остановилась на перронах станций, но примерно столько же поездов встали, как говорится, «в чистом поле», — отметил Кавка.

По его словам, несколько поездов удалось отправить по назначению, но график движения на данном участке планируется восстановить не ранее середины дня 3 ноября.

Кавка также сообщил, что подозреваемые в краже нескольких десятков метров кабеля уже арестованы, начато расследование.

Всем пассажирам, задержавшимся в пути, были выданы бесплатные талоны на завтра.

Ранее в Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами