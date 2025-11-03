Десятки поездов встали в Чехии из-за кражи кабелей

В Чехии около 20 пассажирских поездов вынужденно встали из-за кражи кабелей

На северо-востоке Чехии из-за кражи кабеля систем управления движения вынужденно остановились около 20 пассажирских поездов. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 ноября на участке железной дороги Оломоуц-Острава. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Управления железных дорог Мартин Кавка, передает РИА Новости.

По его словам, остановка около 20 пассажирских поездов в обоих направлениях произошла в районе станции Липник-над-Бечвоу.

«Речь идет о весьма оживленном участке между краевыми центрами Острава и Оломоуц. Часть поездов остановилась на перронах станций, но примерно столько же поездов встали, как говорится, «в чистом поле», — отметил Кавка.

По его словам, несколько поездов удалось отправить по назначению, но график движения на данном участке планируется восстановить не ранее середины дня 3 ноября.

Кавка также сообщил, что подозреваемые в краже нескольких десятков метров кабеля уже арестованы, начато расследование.

Всем пассажирам, задержавшимся в пути, были выданы бесплатные талоны на завтра.

