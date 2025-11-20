На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Домработница устала от упреков хозяина и отрезала ему палец

China Press: домработница отрезала мужчине палец, устав от его упреков
В Малайзии домработница устала от упреков хозяина и отрезала ему палец, пишет China Press.

Как пишут СМИ, горничная с Филиппин набросилась с ножом на своих работодателей — 57-летнюю женщину и ее 28-летнего сына. По предварительным данным, конфликт возник на фоне спора, после которого горничная потеряла контроль над собой. В результате мужчина получил тяжелые ранения, включая частичную ампутацию пальца. Его мать также пострадала от порезов. Оба были доставлены в больницу.

Сразу после происшествия полиция оцепила дом, начав расследование. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемую и начали допрос пострадавшего мужчины. Правоохранительные органы подтвердили, что расследование продолжается, а мотивы нападения уточняются.

Ранее женщина ошпарила горничную кипятком за использование соевого соуса без разрешения. Домработница, по данным полиции, регулярно подвергалась издевательствам — ее избивали, обливали ноги кипятком, а также били ногами по лицу, что привело к потере нескольких зубов.

