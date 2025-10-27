Женщина ошпарила горничную кипятком за использование соевого соуса без разрешения

В Малайзии 59-летняя женщина была арестована по обвинению в жестоком обращении после того, как она вылила на свою домработницу кастрюлю с кипятком, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, конфликт начался с того, что хозяйка обвинила домработницу в том, что та без разрешения использовала соевый соус. В наказание она вылила горячую воду на горничную, оставив ее с сильными ожогами.

Дальнейшее расследование выявило дополнительные подробности. Домработница, по данным полиции, регулярно подвергалась издевательствам — ее избивали, обливали ноги кипятком, а также били ногами по лицу, что привело к потере нескольких зубов.

Пострадавшая женщина сейчас находится под защитой социальных служб и получает медицинскую помощь. Супругам, в доме которых работала женщина, грозит большой тюремный срок.

По данным следствия, домработница работала в семье на протяжении нескольких лет и не имела свободы передвижения, а также не получала часть своей зарплаты. Полиция выясняет, была ли она официально зарегистрирована в стране и имела ли действующее разрешение на работу.

