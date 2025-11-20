В деле Ольги Миримской найдена биологическая мать

Новый поворот в нашумевшем деле экс-банкирши Ольги Миримской, осужденной на 19 лет за коррупцию. Московская прокуратура просит ей сократить срок заключения, уповая на «материнские чувства», которыми та руководствовалась, давая взятки.

Однако экспертиза, проведенная по инициативе следствия установила, что Ольга Миримская, обвиняемая в даче взятки следователю с целью якобы получить право на девочку Софию, рожденную от суррогатной матери, является ее бабушкой. Биологической же мамой Софии с вероятностью 99,9% является Наталия Голубович — старшая дочь Миримской от первого брака. Голубович же является единственным опекуном, с которым проживает сейчас в достатке ребенок.

Приговор Ольге Миримской был вынесен в декабре 2024 и вступил в силу в августе текущего года, но уже осенью московская прокуратура направила кассационное представление о сокращении ей срока более чем в два раза, обосновав коррупционные мотивы «материнскими чувствами» осужденной.

Однако озвученную прокуратурой версию ставит под сомнение генетическая экспертиза профильного федерального центра.

Когда следствие пыталось разобраться с историей рождения девочки от суррогатной матери, подсудимая настаивала, что именно она является ее биологической матерью. По данным материалов дела, после рождения ребенка Безпятая С.В. не передала ребенка Миримской, незаконно получила свидетельство о рождении и оформила на ребенка заграничный паспорт. Также в материалах указано, что в мае 2015 года девочку вывезли на Кипр и передали биологическому отцу — Смирнову Н.А., получив за это денежное вознаграждение. На этом этапе следователь назначил судебно-генетическое исследование, после чего документ стал частью официальной доказательной базы.

Исследование было проведено в специализированном федеральном центре. Эксперты установили совпадения, которые позволили практически с полной вероятностью считать Наталию Голубович биологической матерью девочки.

«При анализе 15 локусов у Голубович Н.А. и Миримской С. Н. установлены генотипы, которые позволяют сделать вывод об их биологическом родстве по материнской линии. Вероятность родства по материнской линии — 99,999%», — говорится в заключении ДНК-экспертизы ФГБУ «НМИЦ АГиП им. Кулакова».

Также по распоряжению министерства социального развития Московской области опека над девочкой установлена в отношении Наталии Голубович без ограничения срока, а место проживания определено по месту жительства опекуна.

Социальные службы проверили бытовые условия и подтвердили, что «Голубович обеспечивает ребенку все необходимые условия для воспитания, образования и содержания».

Позже окружное управление закрепило это и в официальном письме, в котором говорится, что «на момент проведения проверки ребенок проживает совместно с Наталией Голубович, фактическая забота о ребенке осуществляется надлежащим образом» и «ребенок обеспечен всем необходимым, условия проживания соответствуют установленным нормам».

Эти данные вместе с результатами экспертизы указывают, что биологическая мать и законный опекун девочки — один и тот же человек, Ольга Миримская же, которой предлагается сократить срок на основании «материнских чувств», де факто является бабушкой ребенка.