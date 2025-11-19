На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ударил ножом школьницу, так как она не хотела с ним общаться, девушка не выжила

В Индии молодой человек ударил ножом девушку, которая отказалась с ним общаться
Shutterstock

В Индии конфликт между молодым человеком и девушкой закончился трагедией. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Тамилнад. По предварительной информации, 21-летний юноша напал с ножом на ученицу 12-го класса, когда девушка шла в школу. Молодой человек ударил ее по голове. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но спасти не смогли.

Журналисты выяснили, что ранее агрессор и потерпевшая четыре года состояли в романтических отношениях. Однако последний год девушка попыталась прервать контакт с юношей, но тот настойчиво продолжал добиваться ее внимания.

Полиция проводит расследование по факту случившегося.

Ранее в Индии компания мужчин изнасиловала двух сестер-школьниц, которых похитил их друг.

