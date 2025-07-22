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Хирурга задержали после неудачного обрезания у пятимесячного младенца на дому

Mash: хирурга задержали после неудачной домашней операции в Москве
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Depositphotos

Хирурга, который сделал пятимесячному ребенку обрезание на дому, задержали в Москве, сообщает Mash.

Врач из подмосковной больницы прооперировал младенца в домашних условиях, так как его родители не захотели проводить процедуру обрезания в медучреждении. Во время операции мальчик побледнел, и у него начались судороги. Соседи, услышав крики ребенка и женщины, вызвали скорую помощь.

Младенца госпитализировали и диагностировали у него аспирационную пневмонию и тяжелую анемию. Состояние пациента оценивается как критическое, он впал в кому и находится в реанимации.

Полиция уже задержала хирурга, проводившего операцию. Кроме того, 38-летнюю мать ребенка привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного учета и неисполнение родительских обязанностей. Известно, что в семье воспитываются четверо детей, старшему из которых — 14 лет.

Сотрудники полиции устанавливают, не нарушили ли родители несовершеннолетних миграционное законодательство.

Ранее суд вынес приговор врачу, который во время процедуры обрезания повредил ребенку орган.

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