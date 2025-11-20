На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина уснул внутри мусорного бака и был раздавлен мусоровозом

В Англии бездомный уснул внутри мусорного бака и был раздавлен мусоровозом
true
true
true
close
Shutterstock

В Англии бездомный мужчина уснул внутри мусорного бака и был раздавлен мусоровозом, пишет Daily Star.

Водитель мусоровоза заметил, что в заднюю камеру погрузки попал человек, и немедленно вызвал экстренные службы. Пострадавшего срочно доставили в Университетскую больницу Ковентри, однако врачам не удалось его спасти из-за тяжести полученных травм.

В благотворительной организации Project рассказали, что хорошо знали этого мужчину. Там отметили, что инцидент подчеркивает важность их работы по поддержке бездомных, особенно в зимний период.

Компания Veolia, обслуживающая коммерческие мусорные контейнеры в Нортгемптоне, выразила «глубокое огорчение» в связи с произошедшим:

«Мы глубоко опечалены инцидентом и выражаем соболезнования. Наш водитель действовал оперативно, и мы продолжаем его поддерживать. Компания полностью сотрудничает с полицией», — говорится в заявлении.

Ранее в Польше арестовали священника, заживо сжегшего бездомного мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами