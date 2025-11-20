В Англии бездомный уснул внутри мусорного бака и был раздавлен мусоровозом

В Англии бездомный мужчина уснул внутри мусорного бака и был раздавлен мусоровозом, пишет Daily Star.

Водитель мусоровоза заметил, что в заднюю камеру погрузки попал человек, и немедленно вызвал экстренные службы. Пострадавшего срочно доставили в Университетскую больницу Ковентри, однако врачам не удалось его спасти из-за тяжести полученных травм.

В благотворительной организации Project рассказали, что хорошо знали этого мужчину. Там отметили, что инцидент подчеркивает важность их работы по поддержке бездомных, особенно в зимний период.

Компания Veolia, обслуживающая коммерческие мусорные контейнеры в Нортгемптоне, выразила «глубокое огорчение» в связи с произошедшим:

«Мы глубоко опечалены инцидентом и выражаем соболезнования. Наш водитель действовал оперативно, и мы продолжаем его поддерживать. Компания полностью сотрудничает с полицией», — говорится в заявлении.

Ранее в Польше арестовали священника, заживо сжегшего бездомного мужчину.