В Польше арестовали священника, заживо сжегшего бездомного мужчину

В Польше арестовали священника, который заживо сжег бездомного мужчину, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 60-летний священник, известный как Мирослав М., был арестован и обвинен в убийстве с особой жестокостью бездомного мужчины, 68-летнего Анатоля Чеха. Согласно данным прокуратуры, трагедия произошла поздно вечером в четверг возле деревни Ласополе, недалеко от города Груец, к югу от Варшавы.

По словам следователей, между мужчиной и священником вспыхнул конфликт. Мирослав якобы несколько раз ударил жертву по голове топором, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Все это произошло, когда пострадавший еще был жив. Велосипедист, проезжавший мимо, заметил мужчину, охваченного пламенем, и вызвал экстренные службы. На место прибыли четыре пожарные бригады, полиция и скорая помощь, однако, несмотря на все усилия, спасти Чеха не удалось.

Согласно вскрытию, мужчина получил ожоги 80 процентов тела и тяжелые травмы головы. Он скончался от полученных повреждений. Священник был задержан уже на следующий день. В его доме и автомобиле были проведены обыски, транспортное средство жертвы изъято для дополнительной экспертизы.

На допросе мужчина признал свою вину. Он рассказал, что ранее заключил с Анатолем договор пожертвования, согласно которому обязался обеспечить ему жилье и пожизненный уход. Однако, по словам прокурора, между ними возник спор из-за выбора места проживания. Священник якобы не хотел, чтобы бездомный мужчина жил в определенном доме, что и стало поводом для конфликта.

Сейчас Мирослав находится под стражей. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Архиепископ Варшавы Адриан Гальбас уже обратился к Ватикану с просьбой отлучить подозреваемого от сана. Он публично принес извинения за случившееся и выразил скорбь, подчеркнув, что чувствует моральную ответственность за происходящее в церкви. В своем обращении к верующим во время воскресной мессы архиепископ заявил, что потрясен случившимся и не может найти слов утешения.

Ранее пастор в США был арестован после того, как ограбил мужчину, а затем вернулся и извинился.