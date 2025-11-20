На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «иксобоев»
mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «иксобоев» — третье в четверг, 20 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 66593 ИКСОБОЕВ 6397 2775», — звучало в эфире.

Значение этого слова неизвестно. Таким же непонятным было и второе сообщение радиостанции «лещохлев», прозвучавшее днем.

Первым 20 ноября «Радиостанция Судного дня» передала «бизнес-сообщение» — слово коммерсант. Коммерсант — человек, занимающийся частной торговлей, предприниматель. Также это название российской газеты и издательского дома.

17 ноября в эфире УВБ-76 передавались такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый». Уточняется, что последние три слова уже звучали в эфире 20 февраля 2022 года, перед началом специальной военной операции на Украине.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.

