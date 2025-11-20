На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дала советы, которые помогут справиться с тягой к компульсивному шопингу

Врач Никитина: дневник поможет справиться с тягой к компульсивному шопингу
close
Global Look Press

Тягу к компульсивному шопингу можно скорректировать, если выявить проблему и трезво оценить свои траты. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

По ее словам, зачастую через покупки люди компенсируют стресс. Этот способ эмоциональной разрядки можно сравнить с перееданием или употреблением алкоголя, отметила она.

На ранних стадиях справиться с зависимостью можно без обращения к психологу.

«Полезно завести дневник, в котором фиксируются доходы, расходы и причины каждой покупки. Также можно составлять список приобретений за месяц и отмечать, какие вещи действительно оказались нужными, а какие были лишними. Такой подход помогает осознать мотивы своих действий и вовремя остановиться», — пояснила Никитина.

Если справиться самостоятельно не получается, стоит обратиться к психотерапевту, заключила она.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос до этого говорила, что шопоголизм с нейробиологической точки зрения является поведенческой зависимостью, поскольку механизм его формирования похож на механизм химических зависимостей, таких как алкоголизм и наркомания.

Ранее сообщалось, что в российских рехабах резко подскочило количество пациентов с шопоголизмом.

