В России через шесть лет может появиться единая транспортная сеть

Мишустин: за 6 лет необходимо связать все виды транспорта в единую опорную сеть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Транспорт России» поставил задачу за шесть лет связать все виды транспорта в единую опорную сеть. Об этом сообщает ТАСС.

«Предстоит выполнить очень сложную задачу с учетом масштаба страны — связать все виды транспорта в единую опорную сеть и существенно нарастить ее мощности, что потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики с внедрением самых передовых методов, цифровых решений и инноваций», — отметил Мишустин.

По его словам, перевозка пассажиров и грузов в России должна стать современной, комплексной, высокотехнологичной и «умной». Для этого правительство продолжит формировать единый, слаженно функционирующий механизм, который объединит в себе все виды транспорта.

18 ноября в министерстве транспорта РФ в преддверии форума и выставки «Транспорт России» заявили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси.

В ведомстве отметили, что ранее в Москве проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде. Испытания и пассажирские перевозки проводились в ограниченных зонах, таких как «Сириус» и Иннополис.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство РФ спишет регионам 28 млрд рублей задолженности.