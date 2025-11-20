На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
76-летний россиянин развратил трех девочек в парке и попал под статью

В Вологодской области избрали меру пресечения пенсионеру, развратившему девочек
true
true
true
close
Global Look Press

В Вологодской области 76-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 6 сентября житель Никольска совершил «иные действия сексуального характера в отношении трех малолетних девочек» в городском парке.

«Мужчина вступил с ними в беседу, в ходе которой вел разговоры на сексуальную тему развратного содержания с просьбами об оказании ему услуг интимного характера», — уточнили в пресс-службе.

Пенсионера задержали по подозрению в совершении преступления 18 ноября. Поскольку правоохранители полагают, что мужчина может покинуть родной регион, чтобы скрыться от правосудия, его заключили под стражу на один месяц и тридцать дней.

Ранее в Петербурге подросток напал на двух женщин и изнасиловал одну из них.

