76-летний россиянин развратил трех девочек в парке и попал под статью

В Вологодской области 76-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 6 сентября житель Никольска совершил «иные действия сексуального характера в отношении трех малолетних девочек» в городском парке.

«Мужчина вступил с ними в беседу, в ходе которой вел разговоры на сексуальную тему развратного содержания с просьбами об оказании ему услуг интимного характера», — уточнили в пресс-службе.

Пенсионера задержали по подозрению в совершении преступления 18 ноября. Поскольку правоохранители полагают, что мужчина может покинуть родной регион, чтобы скрыться от правосудия, его заключили под стражу на один месяц и тридцать дней.

