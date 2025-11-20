На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка отдала мошенникам десятки миллионов семейных сбережений

В Екатеринбурге пенсионерка передала аферистам более 21 млн рублей
Shutterstock

В Екатеринбурге общение 66-летней женщины с мошенниками закончилось обращением в полицию: пенсионерка отдала аферистам все семейные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевшая рассказала, что в начале ноября с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником банка, который уведомил ее, что вскоре ей позвонит «сотрудник ФСБ». Далее с екатеринбурженкой связался другой аферист, который, представившись сотрудником силовой структуры, убедил перевести ее накопления на «безопасные счета».

«Потерпевшая согласилась и в целях «спасения» сбережений по инструкции «куратора» обналичила 15 миллионов 355 тысяч рублей, 13 670 долларов США, 24,5 тысяч евро, а также взяла из сейфа супруга еще 30 тысяч долларов США и передала «курьерам»», — рассказали в ведомстве.

По возвращении домой пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана преступников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Петербурге риелтор остался без квартиры, купив ее у жертвы мошенников.

