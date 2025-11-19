Риелтор купил квартиру у жертвы мошенников и остался без жилья

В Петербурге риелтор остался без квартиры, купив ее у жертвы мошенников

В Петербурге риелтор пострадал, заключив сделку на продажу квартиры с пожилой женщиной. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Борис связался с петербурженкой, которая хотела продать жилье. Квартира понравилась самому риелтору, поэтому он сам решил приобрести недвижимость.

После того, как женщина получила деньги, выяснилось, что она стала жертвой мошенников.

Суд встал на сторону пенсионерки, вернув ей жилье. Суд апеллировал в том числе и к тому, что мужчина является профессиональным риелтором и мог обратить внимание на то, что пенсионерка продавала единственное жилье по низкой цене срочно.

«На решение суда повлияло еще два факта: Борис не нуждался в жилье и у него была страховка на случай утраты права собственности», – говорится в публикации.

Суд обязал пенсионерку вернуть риелтору деньги, но сам мужчина полагает, что это невозможно, так как ей неоткуда их взять.

