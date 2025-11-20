Mirror: в США каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше

В США один из самых «диких» каннибалов вышел на свободу раньше на 50 лет, пишет Mirror.

В штате Коннектикут условно освободили Тайри Смита, который в 2011 году съел части тела своей жертвы. За день до преступления Смит пришел в дом своей кузины Николь Рабб, где говорил о «греческих богах» и желании «запачкать руки кровью». На следующий день он вернулся весь в крови и рассказал, что ел органы жертвы, запивая их саке.

В 2013 году Смит был признан невиновным по причине невменяемости и направлен в судебно-медицинскую больницу Уайтинг сроком на 60 лет. В начале 2025 года Совет по контролю психиатрической безопасности одобрил его условное освобождение после медицинского заключения, согласно которому у пациента наблюдается полная ремиссия шизофрении, а также алкогольных и наркотических расстройств благодаря длительному лечению.

Смит помещен в общественное учреждение под строгим наблюдением и обязан продолжать медикаментозную терапию и психиатрическую реабилитацию. Судебный психиатр Карен Тейтельбаум отмечала, что после стабилизации состояния он стал «спокойным и поддерживающим присутствием» для других пациентов.

«Мне очень жаль то, что я сделал, что я не смог быть собой», — раскаялся мужчина на одном из судебных заседаний.

