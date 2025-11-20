В Таиланде полицейские спасли стоявшего на мосту 15-летнего школьника с прощальной запиской, пишет Thaiger.

По данным полиции, на место были направлены офицер Итсара Самакроб и младший капрал Таначай Тиантонг, получившие сообщение о подростке, сидящем на краю моста. Прибывшие полицейские обнаружили школьника в форме, плачущего и держащего в руках прощальное письмо.

Правоохранители спокойно вступили с ним в контакт, попросили показать письмо и попытались выяснить причину его состояния. Как сообщается, подросток находился под сильным давлением со стороны семьи и школы.

Пока офицеры вели переговоры, на мосту собрались десятки местных жителей, наблюдавших за ситуацией, а несколько одноклассников мальчика пришли, чтобы поддержать его. В момент, когда подросток начал успокаиваться, капрал Таначай приблизился к нему, обнял и заверил, что возникшие проблемы можно решить.

Полицейские связались с учителем и матерью подростка, которые забрали его с места происшествия. Семье рекомендовали обратиться за профессиональной помощью по вопросам психического здоровья.

Мать мальчика выразила глубокую благодарность офицерам и очевидцам, отметив, что без их участия «ее сын сегодня бы не стоял рядом с ней».

Ранее полиция спасла 12-летнюю девочку, которую мать продала в массажный салон.