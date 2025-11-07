На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция спасла 12-летнюю девочку, которую мать продала в массажный салон

В Японии спасли 12-летнюю школьницу, проданную матерью в массажный салон
true
true
true
close
StreetVJ/Shutterstock/FOTODOM

Cтоличная полиция Японии раскрыла дело о торговле людьми, жертвой которой стала 12-летняя гражданка Таиланда, пишет Thaiger. Несовершеннолетнюю в течение месяца принуждали к оказанию сексуальных услуг в массажном салоне, а организаторами этого преступления выступили владелец заведения и мать школьницы.

По данным следствия, девочка была привезена в Японию в конце июня под предлогом заработка. Уже 27 июля ее заставили работать в массажном салоне в районе, которым владеет 51-летний Масаюки Хосоно. Всего за месяц она была вынуждена обслужить около 60 клиентов, заработав для преступников $4800.

Ее мать, которая сама работала за границей в сфере секс-услуг, покинула Японию спустя всего две недели, оставив дочь одну. Вся вырученная сумма передавалась Хосоно, который переводил часть денег на счет, связанный с матерью девочки.

В настоящее время школьница находится под защитой властей как жертва торговли людьми. Полиция, иммиграционные службы, посольство Таиланда и Международная организация по миграции координируют усилия для ее безопасного возвращения на родину.

Ранее в Японии арестовали полицейского, который снял видео под юбкой у девушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами