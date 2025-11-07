Полиция спасла 12-летнюю девочку, которую мать продала в массажный салон

Cтоличная полиция Японии раскрыла дело о торговле людьми, жертвой которой стала 12-летняя гражданка Таиланда, пишет Thaiger. Несовершеннолетнюю в течение месяца принуждали к оказанию сексуальных услуг в массажном салоне, а организаторами этого преступления выступили владелец заведения и мать школьницы.

По данным следствия, девочка была привезена в Японию в конце июня под предлогом заработка. Уже 27 июля ее заставили работать в массажном салоне в районе, которым владеет 51-летний Масаюки Хосоно. Всего за месяц она была вынуждена обслужить около 60 клиентов, заработав для преступников $4800.

Ее мать, которая сама работала за границей в сфере секс-услуг, покинула Японию спустя всего две недели, оставив дочь одну. Вся вырученная сумма передавалась Хосоно, который переводил часть денег на счет, связанный с матерью девочки.

В настоящее время школьница находится под защитой властей как жертва торговли людьми. Полиция, иммиграционные службы, посольство Таиланда и Международная организация по миграции координируют усилия для ее безопасного возвращения на родину.

