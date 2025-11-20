На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Белгородской области пострадал в результате удара БПЛА ВСУ

Гладков: в Шебекинском округе при ударе вражеского БПЛА был ранен мирный житель
«Газета.Ru»

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги», — написал он.

Мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь пострадавшему в данный момент оказывается.

Транспортное средство получило повреждение.

19 ноября Гладков сообщил, что при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадал водитель.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Атаки БПЛА на Россию
