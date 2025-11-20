На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о закрытии границы Монголии с Россией в день рождения Чингисхана

Коммерсантъ: Монголия частично закроет границу с РФ в день рождения Чингисхана
Власти Монголии приняли решение о временном закрытии 21 и 26 ноября пограничных переходов с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы, а также частично — Бурятии в связи с локальными праздниками. Об это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление пограничной службы Монголии.

Закрытие границы связано с тем, что 21 ноября в Монголии будут отмечать День национальной гордости, или 860 лет со дня рождения Чингисхана, а 26 ноября — День провозглашения Республики и принятия Первой Конституции.

Отмечается, что в эти же даты в стране будет закрыто большинство переходов на границе с Китайской Народной Республикой (КНР).

При этом, несмотря на праздники, свою работу продолжат автомобильный пункт пропуска «Кяхта», железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии, а также международный аэропорт имени Чингисхана в монгольской столице Улан-Баторе.

День национальной гордости (День рождения Чингисхана) был учрежден в Монголии в 2012 году. Дата его празднования меняется каждый год, так как он отмечается в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю, в соответствии с постановлением парламента.

Ранее Путин высказался о взаимодействии в формате Россия-Монголия-Китай.

