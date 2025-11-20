Двухлетний мальчик из РФ получил ожог от кубомедузы на пляже Малайзии, его не спасли

В Малайзии двухлетнего мальчика из РФ не спасли после ожога от кубомедузы

В Малайзии ребенок из семьи россиян попал в больницу после игр в море. Об этом сообщает The Star.

Как рассказал отец пострадавшего, они вместе с сыном отправились на пляж Лангкави. Там двухлетний мальчик играл на мелководье, но в какой-то момент его ужалила кубомедуза.

«Я как можно быстрее провел сердечно-легочную реанимацию, а другие туристы помогли нам добраться до спасательной службы на пляже», – рассказал отец ребенка.

Спасатель оказал маленькому туристу первую помощь, после чего ребенка отправили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли.

Отец заявил, что их семья благодарна за всю оказанную помощь и не намерена обращаться в суд. Они надеются, что эта история послужит предупреждением для отдыхающих.

По данным Shot, спасателей на месте не было и помощь пострадавшему оказали неравнодушные окружающие. На месте также не установили предупреждающие таблички.

Кубомедузы являются одним из самых опасных видов. Их яд попадает в организм при контакте с щупальцами. В таких случаях пострадавшему необходимо быстро оказывать помощь.

